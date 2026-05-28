(Arv) Venezia, 28 maggio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole all'unanimità dei presenti, in merito al Parere alla Giunta regionale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Prosegue l'esame del testo unificato dei progetti di legge regionale sul commercio

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