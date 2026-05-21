Comunicato Stampa | CRV - Prosegue esame del testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio
La Terza Commissione consiliare permanente, che si occupa di questioni economiche, sta proseguendo l’esame del testo unificato dei progetti di legge relativi al commercio. L’iter legislativo è in corso e il lavoro si concentra sull’analisi delle proposte presentate. La commissione ha convocato diverse audizioni e incontri di approfondimento per valutare le diverse posizioni e modifiche possibili. La discussione riguarda vari aspetti regolamentari e normativi del settore commerciale.
(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha proseguito l'esame al testo unificato progetti di legge regionale numero: 11,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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