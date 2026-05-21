Comunicato Stampa | CRV - Prosegue esame del testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio

La Terza Commissione consiliare permanente, che si occupa di questioni economiche, sta proseguendo l’esame del testo unificato dei progetti di legge relativi al commercio. L’iter legislativo è in corso e il lavoro si concentra sull’analisi delle proposte presentate. La commissione ha convocato diverse audizioni e incontri di approfondimento per valutare le diverse posizioni e modifiche possibili. La discussione riguarda vari aspetti regolamentari e normativi del settore commerciale.

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