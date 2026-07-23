Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 157a Fiera di San Rocco di Castelnovo Bariano RO dal 28 agosto al 1' settembre

Notizia in breve

La 157ª Fiera di San Rocco si svolgerà a Castelnovo Bariano dal 28 agosto al 1° settembre. La manifestazione si terrà in diverse location del paese, con esposizioni e eventi aperti al pubblico. L’organizzazione prevede attività commerciali e culturali durante tutta la settimana. La responsabilità editoriale del comunicato è del Consiglio regionale del Veneto.