Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 157a Fiera di San Rocco di Castelnovo Bariano RO dal 28 agosto al 1' settembre
La 157ª Fiera di San Rocco si svolgerà a Castelnovo Bariano dal 28 agosto al 1° settembre. La manifestazione si terrà in diverse location del paese, con esposizioni e eventi aperti al pubblico. L’organizzazione prevede attività commerciali e culturali durante tutta la settimana. La responsabilità editoriale del comunicato è del Consiglio regionale del Veneto.
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