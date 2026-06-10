Comunicato Stampa | CRV - Presentata la manifestazione ciclistica Gallio Marathon 7 Comuni MTB del 28 giugno

Notizia in breve

La prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB si svolgerà domenica 28 giugno. La manifestazione ciclistica coinvolge sette comuni e prevede un percorso dedicato agli appassionati di mountain bike. La presentazione dell’evento è avvenuta in questi giorni, con dettagli sul percorso e le modalità di partecipazione. La gara si svolgerà lungo tracciati che attraversano diverse aree del territorio coinvolto.