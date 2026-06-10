Comunicato Stampa | CRV - Presentata la manifestazione ciclistica Gallio Marathon 7 Comuni MTB del 28 giugno

Da iltempo.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB si svolgerà domenica 28 giugno. La manifestazione ciclistica coinvolge sette comuni e prevede un percorso dedicato agli appassionati di mountain bike. La presentazione dell’evento è avvenuta in questi giorni, con dettagli sul percorso e le modalità di partecipazione. La gara si svolgerà lungo tracciati che attraversano diverse aree del territorio coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presentata la prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB, competizione ciclistica che si terrà domenica 28 giugno. Bedin (Lega-LV): “Un grande evento di sport che valorizza ulteriormente gli scenari dell'Altopiano di Asiago” (Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - Giorgia Bedin, consigliere regionale del gruppo Lega-LV, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB, manifestazione di ciclismo fuoristrada che si terrà domenica 28 giugno, a Gallio, sull'Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, organizzata dalla ASD Atheste Bike con l'Asiago 7C Bike Team ASD. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa crv presentata la manifestazione ciclistica gallio marathon 7 comuni mtb del 28 giugno
© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata la manifestazione ciclistica Gallio Marathon 7 Comuni MTB del 28 giugno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 33esima edizione del Palio di TrevignanoÈ stata presentata la 33esima edizione del Palio di Trevignano, con una particolare attenzione alla tradizione del “Batar Panoce”, ovvero la...

Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGPIn Consiglio regionale del Veneto è stata presentata la 59esima edizione della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP.

Si parla di: Comunicato Stampa: CRV - Social Housing e contrasto all’occupazione abusiva alloggi erp.

comunicato stampa comunicato stampa crv presentataComunicato Stampa: CRV - Presentata la 33esima edizione del Palio di Trevignano33esima edizione del Palio di Trevignano. Capogruppo FdI Borgia: Il Palio del ‘Batar Panoce', ovvero la sgranatura delle pannocchie di mais, fa ... iltempo.it

comunicato stampa comunicato stampa crv presentataComunicato Stampa: CRV - Mosco (Stefani Presidente): Aeroporto Allegri strategico per Padova e per il Veneto(Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web