Comunicato Stampa | CRV - Presentata la manifestazione ciclistica Gallio Marathon 7 Comuni MTB del 28 giugno
La prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB si svolgerà domenica 28 giugno. La manifestazione ciclistica coinvolge sette comuni e prevede un percorso dedicato agli appassionati di mountain bike. La presentazione dell’evento è avvenuta in questi giorni, con dettagli sul percorso e le modalità di partecipazione. La gara si svolgerà lungo tracciati che attraversano diverse aree del territorio coinvolto.
Presentata la prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB, competizione ciclistica che si terrà domenica 28 giugno. Bedin (Lega-LV): “Un grande evento di sport che valorizza ulteriormente gli scenari dell'Altopiano di Asiago” (Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - Giorgia Bedin, consigliere regionale del gruppo Lega-LV, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, la prima edizione della Gallio Marathon 7 Comuni MTB, manifestazione di ciclismo fuoristrada che si terrà domenica 28 giugno, a Gallio, sull'Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza, organizzata dalla ASD Atheste Bike con l'Asiago 7C Bike Team ASD. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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