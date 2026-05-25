Simone Venturini ha vinto le elezioni comunali di Venezia al primo turno. L'ex assessore della giunta precedente ha ottenuto la maggioranza dei voti e sarà il nuovo sindaco della città. La consultazione si è conclusa con questa vittoria diretta, senza bisogno di ballottaggio. La sua candidatura ha ottenuto il supporto di una coalizione di centrodestra.

Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. L’ex assessore della giunta Brugnaro, sindaco a cui succede dopo la vittoria al primo turno ottenuta con oltre il 52% dei voti a 39 anni, gela le ambizioni del campo largo di centrosinistra che, alla vigilia, sognava di riconquistare la guida della città. “Ringrazio le persone che sono qui a festeggiare con me, in primis il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, è la prova di una grande attenzione e di una grande amicizia. Abbiamo tante idee da sviluppare insieme”, le prime parole di Venturini prima della grande promessa: “ Ho vissuto questa campagna con tanta fatica e peso della responsabilità, mi sono messo al servizio con la mia storia di ragazzo partito da Marghera e che sarà il sindaco della gente “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026, a Venezia Venturini (Cdx) vince al primo turno

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Elezioni Comunali 2026, a Venezia cori e applausi allarrivo di Simone Venturini

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