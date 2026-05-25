Elezioni comunali Venezia gli exit poll in diretta | Venturini vince al primo turno

La sfida di Venezia, unico capoluogo di Regione al voto in questa tornata di elezioni comunali, è probabilmente la più rilevante dal punto di vista elettorale. Domenica 24 e lunedì 25 maggio i cittadini veneziani sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a decidere la formazione del Consiglio comunale. Simone Venturini, candidato del centrodestra, viaggia verso una vittoria al primo turno ormai data per certa. Qui è possibile seguire i risultati in diretta. I risultati in diretta delle elezioni amministrative a Venezia. Ore 20.10: Quando è stata superata la metà dello scrutinio delle schede, la vittoria al primo turno di Simone Venturini è ormai praticamente certa: il candidato del centrodestra si attesta al 52,9% contro il 37,7% di Andrea Martella, del centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit