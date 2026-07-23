Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Como con 20 chili di hashish suddivisi in 20 panetti nascosti nei sacchetti della spesa. La Guardia di finanza ha intercettato il veicolo e sequestrato la droga, che avrebbe dovuto essere consegnata o venduta nella zona. L’uomo, di origine turca e residente in Svizzera, è stato portato in carcere.

Como, 23 luglio 2026 – In auto aveva 20 chili di hashish, suddivisi in 20 panetti. È il carico di droga che ha condotto in carcere un turco di 57 anni con cittadinanza italiana e residente a Bellinzona, in Svizzera. Era stato fermato per un controllo tra Como e Montano Lucino, lungo la linea di vigilanza doganale, da una pattuglia della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso. Il controllo a Montano Lucino. L'uomo è stato visto imboccare la strada che conduce verso un centro commerciale di Montano Lucino, ma quando si è accorto della presenza dell’auto di servizio, ha modificato la traiettoria di marcia. Facendo così aumentare l'esigenza di sottoporlo a un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Como, viaggiava con 20 chili di hashish nei sacchetti della spesa. Arrestato dalla GdF

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4 CHILI DI DROGA IN FRIGO E 115.000 EURO IN CONTANTI: ARRESTATI DUE MAROCCHINI | 26/06/2026

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