Formia Trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un totale di oltre un chilo Giovane del posto arrestato dalla GdF
A Formia, un giovane locale è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti. L'operazione è stata condotta dopo attività di intelligence e indagini di polizia. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. La persona è stata portata in carcere e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.
Cronache Cittadine FORMIA – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di una mirata attività info-investigativa e L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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