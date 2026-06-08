Formia Trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un totale di oltre un chilo Giovane del posto arrestato dalla GdF

Da cronachecittadine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Formia, un giovane locale è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti. L'operazione è stata condotta dopo attività di intelligence e indagini di polizia. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. La persona è stata portata in carcere e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.

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