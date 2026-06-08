formia trovato in possesso di 10 panetti di hashish per un totale di oltre un chilo giovane del posto arrestato dalla gdf

Notizia in breve

A Formia, un giovane locale è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver trovato in possesso di oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti. L'operazione è stata condotta dopo attività di intelligence e indagini di polizia. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente. La persona è stata portata in carcere e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.