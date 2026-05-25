Viaggiava con l' auto imbottita con 20 chili di hashish e marijuana

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Arezzo mentre trasportava circa 20 chili di hashish e marijuana. La droga, nascosta all’interno dell’auto, era destinata a una destinazione in Toscana proveniente da Roma. Durante i controlli, i militari hanno trovato il quantitativo di sostanze stupefacenti che si trovava a bordo del veicolo. Nessuna informazione è stata resa nota sul nome dell’arrestato o sulle eventuali persone coinvolte.

Portava droga da Roma alla Toscana. Un corriere che nascondeva in auto chili e chili di stupefacenti è stato scoperto dai Carabinieri di Arezzo. L'uomo, romano, è stato fermato in seguito ad un controllo stradale ed è finito in manette. Il controllo e l'arrestoL'episodio risale a sabato scorso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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