La moglie di Zanetti ha pubblicato su Instagram una foto con Nico Paz e Fabregas, scrivendo di sperare di non mancare di rispetto a nessuno. La foto mostra Paz e Fabregas insieme, senza ulteriori commenti. La pubblicazione è avvenuta poche ore dopo l’annuncio delle convocazioni del commissario tecnico dell’Argentina per il prossimo Mondiale. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o commenti aggiuntivi riguardo al post.

Milano, 29 maggio 2026 – Sono diventate ufficiali poche ore fa le scelte del commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, in vista dell'ormai vicino Mondiale. Nella lista del ct campione del mondo in carica figura Lautaro Martinez e anche il fantasista del Como, Nico Paz, sogno di mercato dell'Inter nemmeno tanto nascosto. La corte dei campioni d'Italia aveva fatto storcere il naso a Cesc Fabregas, allenatore del Como, che in conferenza stampa aveva parlato di " mancanza di rispetto" da parte di Javier Zanetti, vice-presidente del club di via della Liberazione, il cui gradimento per il connazionale è noto da tempo. " Adoro Nico Paz. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si perde mai la speranza di vederlo con la maglia dell'Inter", aveva detto in precedenza il dirigente nerazzurro a DSports Radio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nico Paz, stoccata social a Fabregas dalla moglie di Zanetti: su Instagram la foto col fantasista del Como e Javier, "spero di non mancare di rispetto a nessuno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zanetti risponde a Fabregas: «Complimenti Nico per il Mondiale, Spero di non mancare di rispetto a nessuno…»Zanetti ha risposto a Fabregas con un messaggio di congratulazioni per il Mondiale di Nico.

Fabregas duro con Zanetti: "Nico Paz non andrà all'Inter, porti rispetto al Como"Il tecnico del Como ha commentato le affermazioni di Zanetti riguardo a Nico Paz, dichiarando che il giocatore non si trasferirà all’Inter.

Temi più discussi: Dal mercato allo stadio, così Como si prepara alla Champions. L’obiettivo è tenere Nico Paz; Repubblica: Futuro Nico Paz, ecco ora la via più probabile! E dopo la stoccata a Zanetti…; Fabregas: Nico Paz non giocherà nell'Inter. Zanetti? Serve rispetto; Como, incognita Nico Paz: pronto un ultimo tentativo con il Real Madrid per trattenere l'argentino.

Inter, cambia tutto per Nico Paz? L’argentino ha espresso la sua volontà!Possibile colpo di scena per Nico Paz. Il talento argentino ha espresso apertamente la sua volontà: ora è tutto nelle mani del Real Madrid! spaziointer.it

Repubblica: Futuro Nico Paz, ecco ora la via più probabile! E dopo la stoccata a Zanetti…Ecco le ultimissime dal sito di Repubblica sul futuro di Nico Paz: tra Como (qualificato in Champions), Real Madrid e non soltanto ... msn.com