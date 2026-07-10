Corriere dello Sport – Il Como non si ferma più | doppio obiettivo per Fabregas Sanchez e Ivanovic

Il Genoa sta portando avanti le trattative di mercato, con incontri in corso per formalizzare l’acquisto di Elliot Stroud, 24 anni. La società ha già concluso le visite mediche per Elias Havel, 23 anni, e ora si concentra su Stroud. Non sono stati comunicati dettagli sui termini economici o sullo stato delle trattative. La squadra cerca di rafforzare la rosa prima dell’inizio della prossima stagione.

2026-07-10 09:56:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Il Genoa non si ferma più: dopo le visite di Elias Havel (23), i rossoblù hanno intensificato i contatti per chiudere anche l’affare Elliot Stroud (24). L’obiettivo del club resta quello di accontentare Daniele De Rossi (42), che chiede una squadra rafforzata in ogni reparto. Proseguono poi i lavori per blindare Hamed Junior Traoré (26) del Marsiglia: con il duttile centrocampista l’accordo è totale e restano da definire solo gli ultimi dettagli tra i due club. L’intesa con i francesi è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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