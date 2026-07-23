Commercio Treviglio strizza l’occhio a Caravaggio | progetto da 1,5 milioni e bando da 170mila euro per i negozi

Il Comune di Treviglio ha approvato il progetto “Commercio e Cultura”, che mira a ricevere finanziamenti regionali rivolti ai Distretti del Commercio. Il progetto prevede un investimento di 1,5 milioni di euro e include un bando da 170mila euro destinato ai negozi. L’obiettivo è favorire lo sviluppo commerciale e culturale nel centro cittadino, con un focus sui negozi locali. La richiesta di finanziamenti è finalizzata a sostenere la riqualificazione e l’attrattività dell’area commerciale.

Treviglio. Via libera al progetto “Commercio e Cultura” con cui il Comune punta a ottenere i finanziamenti regionali destinati ai Distretti del Commercio. L’investimento complessivo previsto è di 1,5 milioni di euro tra opere e spese correnti, ma c’è una certezza già annunciata dall’Amministrazione: in autunno sarà pubblicato un bando da 170mila euro destinato ai commercianti, indipendentemente dall’esito della graduatoria regionale. L’annuncio è arrivato dal sindaco Juri Imeri, che ha spiegato come la misura sia già stata condivisa con l’associazione del Distretto del Commercio e con le associazioni di categoria. “Il bando – dice il sindaco... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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