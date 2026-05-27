È stato pubblicato un bando della camera di commercio che mette a disposizione 200.000 euro. La somma è destinata a finanziare nuove imprese e a promuovere il ricambio generazionale nel settore economico locale. Le risorse sono rivolte a imprenditori emergenti e giovani che vogliono avviare attività o consolidare quelle esistenti. L’obiettivo è favorire la nascita di nuove realtà e il passaggio di testimone tra generazioni di imprenditori. Il bando rimarrà aperto fino a una data ancora da definire.

Duecentomila euro per sostenere nuove imprese e favorire il ricambio generazionale nel tessuto economico locale. È la misura messa in campo dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno con il nuovo "Bando a sostegno della creazione d’impresa 2026", uno strumento che punta a incentivare nuove attività nelle province di Grosseto e Livorno ma anche ad accompagnare il delicato passaggio generazionale all’interno delle aziende già esistenti. Un intervento che arriva in un momento particolarmente delicato per il territorio grossetano, proprio mentre le più recenti statistiche nazionali fotografano una provincia in difficoltà sul fronte della capacità imprenditoriale giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camera di commercio. Bando da 200mila euro per nuove imprese e giovani

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