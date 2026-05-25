Camera di Commercio bando da 200mila euro per le imprese | come fare domanda

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha pubblicato un bando da 200mila euro destinato alle imprese delle province di Grosseto e Livorno. Le aziende interessate possono presentare domanda seguendo le modalità indicate nel testo completo del bando. L’obiettivo è supportare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e rafforzare le attività già esistenti nel territorio.

Trasformare un'idea in una realtà economica e garantire un futuro alle imprese del territorio. Con questo duplice obiettivo, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno invita le attività delle province di Grosseto e Livorno a partecipare al bando (qui il testo completo) a sostegno della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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