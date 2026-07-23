In sette anni, in Italia sono scomparsi quasi 100.000 negozi. La crescita dei discount e dell'e-commerce ha sostituito molte attività tradizionali. Questo calo riguarda negozi di vari settori, con una riduzione significativa nel commercio al dettaglio. La presenza di punti vendita fisici si è ridotta, mentre le piattaforme online continuano a espandersi. La tendenza si riflette in tutta la penisola, con un impatto evidente sul tessuto commerciale locale.

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© Virgilio.it - Commercio in Italia, spariti quasi 100mila negozi in 7 anni: boom di discount ed e-commerce

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