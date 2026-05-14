Addio commercio di vicinato | in Piemonte spariti 8mila negozi in 10 anni a Novara quasi 900 chiusure

Negli ultimi dieci anni, in Piemonte, sono stati chiusi più di 8.000 negozi di vicinato, con una media di circa 800 chiusure all’anno. A Novara, i negozi che hanno definitivamente abbassato le serrande sono stati 887, mentre nel VCO il totale si ferma a 163. Questi numeri riflettono un calo significativo del commercio di prossimità in tutta la regione, con tendenze di chiusura che coinvolgono molte città e paesi.

In Piemonte negli ultimi 10 anni sono scomparsi oltre 8mila negozi di vicinato. A Novara le attività ad aver abbassato per sempre la serranda sono state 887; nel Vco appena 163.A rivelare questi dati è la prima edizione dell'Osservatorio Reciprocità e Commercio locale presentato da Nomisma. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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