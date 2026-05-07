Caro prezzi e spesa alimentare | cresce il boom dei discount in Italia
In Italia, l’aumento dei prezzi dei beni di consumo ha portato molte famiglie a rivolgersi maggiormente ai negozi discount per fare la spesa. Questa tendenza si riflette in un incremento delle vendite nei punti vendita a basso costo, con un conseguente cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori. I dati ufficiali mostrano come questa scelta sia cresciuta negli ultimi mesi a causa della pressione sui bilanci familiari.
Il caro prezzi continua a incidere sulle abitudini delle famiglie italiane, spingendo sempre più consumatori verso i discount alimentari. La ricerca del risparmio è diventata una priorità, soprattutto per l’acquisto dei beni di prima necessità. Discount sempre più scelti dagli italiani. Secondo i dati relativi ai primi mesi del 2026, oltre il 52% dei consumatori sceglie i discount per acquistare prodotti di base. Una tendenza che conferma la crescita costante del settore nel panorama della grande distribuzione italiana. I supermercati tradizionali continuano a essere frequentati per alcune categorie di prodotti, ma molti cittadini preferiscono rivolgersi ai discount per contenere le spese quotidiane e alleggerire il peso dell’inflazione sul bilancio familiare.🔗 Leggi su Zon.it
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