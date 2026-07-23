Dal 2018 al 2025, il numero di dipendenti nel commercio al dettaglio è diminuito di circa 33.700 unità, passando da circa 1,9 milioni a circa 1,87 milioni. Nel medesimo arco di tempo, il fatturato del settore è aumentato di circa 84 miliardi di euro, passando da 326,8 a 410,7 miliardi. Questa crescita del fatturato si è verificata nonostante la riduzione della forza lavoro impiegata.

Nonostante il calo degli addetti occupati nei negozi al dettaglio - sono passati da 1.904.871 nel 2018 a 1.871.104 nel 2025 - il fatturato del settore, nello stesso periodo di tempo, ha registrato un’impennata del 25,7%, crescendo da 326,8 a 410,7 miliardi di euro. Tra il 2018 e il 2025 è diminuito anche il numero dei punti vendita presenti sul territorio italiano, diminuendo da oltre 666mila nel 2018 a circa 570mila nel 2025, con una riduzione del 14,4 per cento. La desertificazione commerciale ha colpito specialmente attività di ridotte dimensioni e a forte radicamento territoriale, come, per esempio, i piccoli negozi alimentari e gli esercizi dedicati ai consumi culturali e ricreativi, mentre fanno eccezione le farmacie (+4,2%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Commercio al dettaglio, meno dipendenti ma fatturato più alto: ecco in quali settori cresce l’efficienza operativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

We Stopped All Work Every Friday To Learn AI (Was It Worth It)

Notizie e thread social correlati

Commercio, il paradosso italiano: 100mila vetrine in meno ma imprese più fortiIn Italia, si registrano 100 mila vetrine in meno rispetto al passato, con un calo di negozi di prossimità soprattutto nei piccoli centri.

Meno emissioni e più efficienza: al via da lunedì 18 maggio il servizio elettrico sulla linea Parma-SuzzaraDa lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione acquistati dalla Regione...

Temi più discussi: Commercio al dettaglio in Italia: meno negozi ma fatturato in crescita grazie a discount e digitalizzazione; Meno negozi ma imprese più solide, cresce la desertificazione commerciale - Confcommercio; Meno negozi ma più fatturato, come cambia il commercio; Confcommercio: 96mila negozi in meno, ma i consumi cambiano volto.

Confcommercio Trentino, Piffer: Meno negozi significa territori più fragili: serve strategia lavocedelnordest.eu/confcommercio-… Tra il 2018 e il 2025 il numero delle unità locali del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313 x.com

Commercio, Confcommercio: Meno negozi ma imprese più solide. In Basilicata servono politiche per difendere il commercio di prossimitàIl commercio italiano sta vivendo una trasformazione profonda: diminuiscono i punti vendita, ma crescono la dimensione media delle imprese, la produttività e il fatturato. È quanto emerge dal primo Ra ... melandronews.it

IL SOLE 24 ORE * ITALIA: COMMERCIO AL DETTAGLIO, MENO DIPENDENTI MA FATTURATO PIÙ ALTO: ECCO IN QUALI SETTORI CRESCE L’EFFICIENZA OPERATIVANonostante il calo degli addetti occupati nei negozi al dettaglio - sono passati da 1.904.871 nel 2018 a 1.871.104 nel 2025 - il fatturato del settore, nello ... agenziagiornalisticaopinione.it

Fare soldi al dettaglio con la cucina reddit