Commercio il paradosso italiano | 100mila vetrine in meno ma imprese più forti

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, si registrano 100 mila vetrine in meno rispetto al passato, con un calo di negozi di prossimità soprattutto nei piccoli centri. Tuttavia, le imprese restano più grandi e riescono a generare un fatturato superiore. La riduzione delle vetrine favorisce la grande distribuzione e i discount, che si rafforzano sul mercato. La diminuzione delle vetrine non ha impedito alle aziende di crescere in dimensioni e capacità economica.

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Meno vetrine, meno negozi di prossimità, specie nei piccoli centri, ma imprese più grandi e capaci di generare fatturato. Con un vantaggio competitivo per la grande distribuzione e i discount. La fotografia del Rapporto di Confcommercio sul commercio in Italia mette in luce un paradosso. Il settore è profondamente cambiato negli ultimi decenni, e i segni di questo cambiamento si vedono anche prendendo in analisi un lasso di tempo relativamente breve, gli anni a cavallo del Covid, che ha modificato le abitudini di acquisto. Il Rapporto di Confcommercio. Tra il 2018 e il 2025 si assiste a una significativa riduzione della rete commerciale. Le unità del commercio al dettaglio sono passate da 666. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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