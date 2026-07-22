Commercio il paradosso italiano | 100mila vetrine in meno ma imprese più forti

In Italia, si registrano 100 mila vetrine in meno rispetto al passato, con un calo di negozi di prossimità soprattutto nei piccoli centri. Tuttavia, le imprese restano più grandi e riescono a generare un fatturato superiore. La riduzione delle vetrine favorisce la grande distribuzione e i discount, che si rafforzano sul mercato. La diminuzione delle vetrine non ha impedito alle aziende di crescere in dimensioni e capacità economica.

Meno vetrine, meno negozi di prossimità, specie nei piccoli centri, ma imprese più grandi e capaci di generare fatturato. Con un vantaggio competitivo per la grande distribuzione e i discount. La fotografia del Rapporto di Confcommercio sul commercio in Italia mette in luce un paradosso. Il settore è profondamente cambiato negli ultimi decenni, e i segni di questo cambiamento si vedono anche prendendo in analisi un lasso di tempo relativamente breve, gli anni a cavallo del Covid, che ha modificato le abitudini di acquisto. Il Rapporto di Confcommercio. Tra il 2018 e il 2025 si assiste a una significativa riduzione della rete commerciale. Le unità del commercio al dettaglio sono passate da 666. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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