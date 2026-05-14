Meno emissioni e più efficienza | al via da lunedì 18 maggio il servizio elettrico sulla linea Parma-Suzzara

Da lunedì 18 maggio entreranno in servizio sulla linea Parma-Suzzara i nuovi treni elettrici di ultima generazione acquistati dalla Regione Emilia-Romagna. Questi convogli sostituiranno i treni alimentati a carburante, contribuendo a ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del servizio ferroviario sulla tratta. La rinnovata flotta entrerà in funzione per offrire un collegamento più moderno e sostenibile tra le due città.

Meno emissioni, più efficienza e un servizio ferroviario completamente rinnovato. Da lunedì 18 maggio sulla linea Parma-Suzzara entreranno in servizio i nuovi treni elettrici di ultima generazione acquistati dalla Regione Emilia-Romagna, che sostituiranno definitivamente i convogli alimentati a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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