Com’è rivedere Troy nel 2026
Nel 2026, rivivere Troy significa immergersi in un film epico con Brad Pitt nel ruolo di Achille e Eric Bana come Ettore. Le scene di battaglia e i costumi sono ancora molto apprezzati, mentre le interpretazioni sono considerate intense. La narrazione si concentra sulle tensioni tra i personaggi e sui momenti di confronto tra i protagonisti. La produzione si distingue per le scenografie e le battaglie che hanno segnato il cinema mitologico.
“ Altro che quell’americanata tamarra dell’Odissea di Nolan. Il vero capolavoro del cinema mitologico è Troy “. Sì, proprio lui. Il mitico Troy con Brad Pitt bello come il sole ed Eric Bana preoccupato tutto il tempo per le ingenuità del fratello Paride. Quel kolossal vecchio stampo, bello epico con Achille e Ettore che fanno a mazzate come valorosi eroi, Elena di Troia tedesca e che rispetta la tradizione dell’intoccabile Iliade di Omero. Bene, ironia a parte, in questi ultimi giorni l’uscita dell’Odissea firmata Christopher Nolan ha portato un sacco di persone a esaltare Troy. E come nella migliore tradizione social, molti lo fanno esasperando i toni, definendolo “un capolavoro inarrivabile!, un film sottovalutato che andrebbe riscoperto, una perla del cinema che andrebbe innalzata verso l’Olimpo del grande cinema. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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