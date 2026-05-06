?Caporalato nel Foggiano la Commissione d' inchiesta sulle condizioni di lavoro | Decreto flussi da rivedere

Questa mattina, una commissione parlamentare si è recata a Foggia per approfondire le condizioni di lavoro nella zona. La visita si è concentrata sul tema dello sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle attività legate al caporalato e al lavoro sommerso. La commissione ha anche annunciato la necessità di rivedere il decreto flussi, senza fornire ulteriori dettagli.

Questa mattina la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, con particolare attenzione allo sfruttamento e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha fatto tappa a Foggia, uno dei territori simbolo delle problematiche legate al caporalato e al lavoro sommerso.La.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Caporalato e sicurezza sul lavoro, missione casertana per la commissione parlamentare d'inchiestaLunedì la visita al Centro Fernandes, martedì l'incontro con rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine in prefettura Missione... Il caporalato arriva con il Decreto Flussi: dalla Sicilia a Foggia, il viaggio dei lavoratori traditiAhmad, Hassan, Marco, Tebete, Ziad sono solo alcuni nomi dei lavoratori immigrati che hanno pagato il prezzo, salatissimo, della legalità per poter... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La UGL Foggia Lotta al Caporalato : rafforzare sinergia tra istituzioni e parti sociali; Primo Maggio tra i braccianti, Soumahoro: Nel Foggiano lavoro senza diritti e fondi PNRR sprecati; Rider a Foggia, 60 km in bici per 600 euro al mese: turni, costi e nuove regole sulle piattaforme; Primitivo di Manduria. Il Consorzio rafforza la tutela della denominazione e disciplina l’utilizzo nei prodotti trasformati. LAVORO Foggia, Caporalato e sicurezza sul lavoro: arriva la Commissione parlamentareNel corso dell’audizione sono stati acquisiti elementi informativi utili a delineare un quadro aggiornato del territorio. statoquotidiano.it Caporalato e paghe da 4 euro l’ora: Deliveroo Italy sotto controllo giudiziarioLa Procura di Milano dispone il controllo giudiziario per Deliveroo Italy: indagine per sfruttamento e caporalato. Fino all’80 per cento dei rider sotto la soglia di povertà, turni di 11-20 ore e ... it.euronews.com Casalnuovo, Borrelli e Ceparano (AVS) dal Comandante D’Ambrosio: “Attacco mirato in un parco privato. Solidarietà a chi combatte caporalato e sversamenti illeciti” - facebook.com facebook #BollettinoADAPT n. 17/2026 #decretolavoro #primomaggio #caporalato #apprendistato #lavorodigitale #welfareaziendale #salariominimo #sicurezzasullavoro Leggi qui: tinyurl.com/yb4xvxyu Iscriviti alla newsletter: bollettinoadapt.it/#NewsletterSCM x.com