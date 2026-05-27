Irlanda-Qatar Amichevole di preparazione 28-05-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Troy Parrot può colpire

Notizia in breve

Giovedì sera alle 20:45, l’Irlanda sfiderà il Qatar in un’amichevole di preparazione. La partita si giocherà in casa dell’Irlanda. Tra i giocatori in evidenza c’è Troy Parrot, che potrebbe avere un ruolo chiave. Le formazioni non sono ancora state ufficializzate, e le quote sono ancora in fase di definizione. La partita rappresenta un’occasione per entrambe le nazionali di testare le proprie formazioni prima di impegni più impegnativi.