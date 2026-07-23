Ogni anno, migliaia di contribuenti italiani pagano più tasse del dovuto perché non sfruttano alcune detrazioni fiscali. Tra queste, ci sono spese mediche, interessi sul mutuo e spese scolastiche, che riducono l’importo da versare. Molti non sono a conoscenza di queste possibilità e non le dichiarano, perdendo così potenziali risparmi. Le detrazioni, applicate correttamente, possono portare a un risparmio di migliaia di euro all’anno.

Ogni anno migliaia di contribuenti italiani pagano molte più tasse del previsto, non sapendo che ci sono alcune detrazioni fiscali a cui avrebbero diritto. E con la stagione del Modello 7302026, relativo ai redditi 2025, già partita, ecco come recuperare ogni euro possibile. Le detrazioni sulla casa che pochi conoscono. Il capitolo casa è probabilmente quello con il maggior numero di voci dimenticate, complice la varietà di situazioni contrattuali e reddituali. Chi vive in affitto ha diritto a detrazioni differenziate in base alla fascia di reddito e al tipo di contratto: Per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo c’è una detrazione di 992 euro se il reddito complessivo non supera 15. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Come pagare meno tasse legalmente, le detrazioni che molti dimenticano: migliaia di euro risparmiati

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A me sta cosa me fa incazzà come na biscia!!!! Io faccio i salti mortali (come più o meno tutti) per pagare mutuo, bollette e spese varie per poi leggere che una parte delle mie tasse servono a pagare le bollette a chi occupa! Poi però se affitto 3 mesi all'anno so x.com

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