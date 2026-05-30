Ogni anno, con un semplice clic sul tasto “accetta”, milioni di contribuenti italiani rinunciano, senza saperlo, fino a 400 euro di rimborsi fiscali. Il problema è che dichiarazione dei redditi precompilata fa credere a molti cittadini di avere davanti un modello completo, quando invece diverse spese detraibili non vengono inserite automaticamente. Secondo un’analisi di FunniFin, startup fintech specializzata nel benessere finanziario dei dipendenti, oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti accettano ogni anno il 730 precompilato senza modifiche, rinunciando inconsapevolmente a rimborsi IRPEF compresi tra 150 e 400 euro annui. Una cifra che, nel lungo, può superare anche i 4mila euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 730 precompilato, il rischio è perdere fino a 400 euro di rimborsi: le spese che molti dimenticano

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