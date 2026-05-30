730 precompilato il rischio è perdere fino a 400 euro di rimborsi | le spese che molti dimenticano
Ogni anno, milioni di contribuenti italiani rischiano di perdere fino a 400 euro di rimborsi fiscali a causa di spese non inserite nel modello 730 precompilato. La procedura digitale richiede attenzione, poiché molte spese deducibili vengono trascurate o dimenticate durante l’inserimento. Accettare semplicemente le proposte senza verificare può comportare la perdita di potenziali benefici fiscali. La mancata compilazione corretta delle spese può influire sull’importo del rimborso spettante.
Ogni anno, con un semplice clic sul tasto “accetta”, milioni di contribuenti italiani rinunciano, senza saperlo, fino a 400 euro di rimborsi fiscali. Il problema è che dichiarazione dei redditi precompilata fa credere a molti cittadini di avere davanti un modello completo, quando invece diverse spese detraibili non vengono inserite automaticamente. Secondo un’analisi di FunniFin, startup fintech specializzata nel benessere finanziario dei dipendenti, oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti accettano ogni anno il 730 precompilato senza modifiche, rinunciando inconsapevolmente a rimborsi IRPEF compresi tra 150 e 400 euro annui. Una cifra che, nel lungo, può superare anche i 4mila euro. 🔗 Leggi su Panorama.it
Guida ISEE 2026 Precompilato: Come farlo da soli senza errori (Fai da te)
Notizie e thread social correlati
730 precompilato: il rischio di perdere fino a 400 euro di rimborsiIl rischio di perdere fino a 400 euro di rimborsi con il 730 precompilato riguarda le spese mediche e scolastiche non inserite nel database...
730 2026: tutte le spese che puoi detrarre (e che molti dimenticano)Il modello 730 2026 permette di usufruire di diverse detrazioni fiscali che spesso vengono trascurate.
Temi più discussi: 730 precompilato, detrazioni non godute: quanto si lascia allo Stato?; Il 730 precompilato e il rischio di perdere centinaia di euro di detrazioni: come evitarlo; 730 2026 precompilato: i nuovi controlli incrociati con la tessera sanitaria e il rischio errore; Inps, 270 mila Cu sbagliate per pensionati deceduti: come evitare il rischio doppio pagamento per gli eredi.
Buonasera a tutti Nel precompilato 730/2026 dove deve essere inserita la spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto d'allarme nel 2025? Grazie facebook
730 precompilato 2026: attenzione ai nuovi controlli incrociati tra dichiarazione e Tessera Sanitaria! Anche una piccola modifica può far scattare le verifiche. Controlla sempre i dati e conserva tutta la documentazione. #fisco #730 #tesserasanitaria 2lnk.io/zqG x.com
730 precompilato 2026: 2 milioni di CU sbagliate dall’INPS — come capire se il tuo rimborso è a rischio e cosa fare adessoHai aperto il 730 precompilato, hai visto i numeri, hai pensato che fosse tutto a posto. Magari lo hai già inviato. Ma c’è una cosa che quest’anno conviene sapere prima di tirare un sospiro di solliev ... alphabetcity.it
730 precompilato, oltre 5 milioni di italiani lasciano allo Stato fino a 400 euro all'annoL'analisi di FunniFin ha identificato dodici categorie di detrazioni legittime che possono non comparire nel documento ... adnkronos.com