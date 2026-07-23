Come cambiano le regole della nuova Serie A | VAR per i corner e non solo

La Serie A 2026-2027 introduce nuove regole, tra cui l’uso del VAR anche sui corner e altre modifiche alle procedure di gioco. Le novità sono state approvate e saranno applicate dalla prima giornata di campionato. Le regole riguardano anche le modalità di gestione delle azioni e alcuni dettagli tecnici relativi all’arbitraggio. La decisione fa parte di un aggiornamento delle norme, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle situazioni di gioco durante le partite.

Tarantini Time Quotidiano La Serie A si prepara a cominciare la stagione 20262027 con un regolamento parzialmente rinnovato. Le modifiche approvate dall’IFAB, l’organismo internazionale responsabile delle Regole del Gioco, intervengono soprattutto su tre questioni da tempo al centro del dibattito: le perdite di tempo, i limiti di intervento del VAR e la gestione dei comportamenti antisportivi. Diverse disposizioni sono state sperimentate o applicate durante il Mondiale disputato tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma non tutte verranno trasferite nel campionato italiano. La FIGC e la Serie A hanno infatti scelto di seguire, su alcuni punti particolarmente controversi, una linea più vicina a quella della UEFA rispetto all’interpretazione adottata dalla FIFA. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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