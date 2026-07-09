Il regolamento di calcio è stato modificato e le nuove norme riguardano l’uso del VAR, che sarà applicato anche per i secondi gialli e i corner. Sono state introdotte restrizioni per ridurre le perdite di tempo e contrastare le simulazioni. Le modifiche sono state approvate dall’IFAB e entreranno in vigore nelle competizioni che decideranno di adottarle.

Il calcio si prepara a una piccola rivoluzione. Le nuove modifiche approvate dall’ IFAB (International Football Association Board) entreranno in vigore nelle competizioni che sceglieranno di adottarle, con l’obiettivo di rendere il gioco più fluido, limitare le perdite di tempo e ampliare il raggio d’azione del VAR. Le novità, già utilizzate ai Mondiali 2026, potranno essere introdotte anche nei principali campionati, compresa la Serie A. Il VAR potrà intervenire sui secondi cartellini gialli. La modifica più significativa riguarda il protocollo del Video Assistant Referee. Fino a oggi il VAR poteva intervenire soltanto in caso di espulsione diretta, rigori, gol e scambi d’identità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Serie A, cambia il regolamento: VAR sui secondi gialli e sui corner, stretta contro perdite di tempo e simulazioni

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L'IFAB ha deciso: cambia il VAR! Secondi gialli, corner e perdite di tempo: facciamo chiarezza!

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