Mentre le squadre si radunano nei rispettivi ritiri per preparare la stagione 20262027, i vertici arbitrali italiani – dal direttore tecnico Domenico Messina ai designatori Gianluca Rocchi, Ayroldi e Dondarini – sono al lavoro per recepire le nuove direttive dell’Ifab. Il Mondiale 2026 in corso ha fatto da laboratorio per regole destinate a far discutere, ma l'Italia ha già scelto di sposare una linea più morbida rispetto alla Fifa, allineandosi formalmente allo "stile Rosetti" promosso dalla Uefa., Sui social è già diventato un tormentone virale, completo di remix techno: "After review, number ten, Paraguay, covered his mouth, decision is red card". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Serie A diventa Mondiale: sì al Var per i corner, ma la "mano di Cassano" non verrà punita

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