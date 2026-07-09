La Serie A diventa Mondiale | sì al Var per i corner ma la mano di Cassano non verrà punita

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mentre le squadre si radunano nei rispettivi ritiri per preparare la stagione 20262027, i vertici arbitrali italiani – dal direttore tecnico Domenico Messina ai designatori Gianluca Rocchi, Ayroldi e Dondarini – sono al lavoro per recepire le nuove direttive dell’Ifab. Il Mondiale 2026 in corso ha fatto da laboratorio per regole destinate a far discutere, ma l'Italia ha già scelto di sposare una linea più morbida rispetto alla Fifa, allineandosi formalmente allo "stile Rosetti" promosso dalla Uefa., Sui social è già diventato un tormentone virale, completo di remix techno: "After review, number ten, Paraguay, covered his mouth, decision is red card". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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