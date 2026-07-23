Comandante si sente male durante il volo per Varsavia | atterraggio d’emergenza a Malpensa

Notizia in breve

Durante un volo diretto a Varsavia, il comandante di un Boeing 737 Max 8 ha avvertito un malore. L’aereo, operato da una compagnia polacca, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa. Nessun passeggero è rimasto ferito. L’equipaggio ha gestito la situazione e ha fatto scendere i passeggeri in sicurezza. La compagnia ha avviato le verifiche sul comandante.