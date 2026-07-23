Un uomo è stato arrestato a Volterra dopo che le forze di polizia hanno scoperto un laboratorio illegale in una abitazione. Nel sito, sono state trovate sostanze stupefacenti pronte per la distribuzione, oltre a materiali e attrezzature per la produzione e il confezionamento. L’intervento rientra in una serie di operazioni mirate a contrastare i traffici illeciti di droga nella zona. L’arrestato è stato portato in caserma per le procedure di rito.

VOLTERRA – I finanzieri del comando provinciale di Pisa, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno individuato un laboratorio clandestino adibito alla produzione, confezionamento e allo stoccaggio di sostanze stupefacenti. L’operazione, sviluppata attraverso mirati servizi di controllo economico del territorio, ha consentito di localizzare un immobile, a Volterra, utilizzato quale base operativa per la preparazione e il confezionamento della droga, destinata all’immissione sul mercato illecito. Nel corso dell’attività, i militari della tenenza di Volterra, assieme alle unità cinofile del Gruppo di Pisa, hanno sottoposto a controllo un uomo di 41 anni, già noto per reati della stessa specie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Coltiva droga in casa: arrestato a Volterra dalla Guardia di Finanza

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