All’alba di ieri, la Guardia di finanza ha arrestato un uomo in auto. Durante una perquisizione effettuata nei giorni precedenti, sono stati sequestrati diversi chili di droga e un arsenale di armi, tra cui una mitraglietta “Scorpion” e munizioni. L’arresto è stato effettuato sulla base di queste attività di controllo e sequestro. La persona è stata posta in custodia e condotta in carcere.

Lo hanno arrestato all’alba di ieri. Dopo la perquisizione messa a segno nei giorni scorsi durante la quale erano finiti sotto sequestro diversi chili di droga e un arsenale di armi e munizioni, tra le quali una mitraglietta “Scorpion”. Le porte del carcere si sono aperte per il tarantino Ivan Cianciaruso, di 38 anni. L’arresto dell’uomo è stato messo a segno dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, guidato dal colonnello Vincenzo Cantore, nel corso di una operazione anticrimine condotta in due momenti diversi nel quartiere Tamburi. All’alba di ieri il punto di arrivo con i militari che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere spiccata dal gip Rita Alessandra Romano su richiesta del pm Francesca Colaci. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Chili di droga e armi in macchina, arrestato dalla Guardia di finanza

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Traffico internazionale di droga, l'inchiesta tocca anche il Pavese: 16 arresti

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