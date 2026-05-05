La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo proveniente dalla provincia di Salerno nell’ambito di un’operazione contro il traffico di droga tra Torre Annunziata e Salerno. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’individuo, che si trovava nella zona interessata dalle attività illecite. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli mirati e sequestrato sostanze stupefacenti durante l’operazione.

Un uomo, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, impegnati in un più ampio dispositivo di controllo del territorio. Il blitz. L’uomo è stato fermato a Torre Annunziata mentre era alla guida di un motoveicolo. Nel vano portaoggetti, i finanzieri hanno rinvenuto circa 9,3 grammi di cocaina. Il quantitativo, seppur contenuto, ha insospettito gli investigatori per le modalità di conservazione, portando all’estensione dei controlli presso l’abitazione dell’uomo, situata in provincia di Salerno.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Droga tra Torre Annunziata e Salerno: arrestato pusher dalla Guardia di Finanza

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