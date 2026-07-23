Un anno fa, un attore è stato riconosciuto come esempio di stile ideale per i look estivi, grazie alla sua combinazione di eleganza e comfort. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione come un modello da seguire durante i mesi più caldi. In quell’occasione, il suo outfit è stato definito il migliore tra quelli indossati in estate, distinguendosi per equilibrio tra stile e praticità.

Colman Domingo l’ha rifatto. Esattamente un anno fa, su queste pagine l’attore veniva eletto come unico esempio di stile da seguire per i look estivi, sempre in equilibrio tra una dose massiccia di coolness e quella comodità richiesta dai mesi più caldi dell’anno. Adesso ci risiamo. Impegnato a Los Angeles per il Jimmy Kimmel Live!, Colman Domingo è stato fotografato fuori dagli studi ABC con quello che ci sentiamo di definire il look estivo definitivo. Niente di estremamente elaborato o costoso, ma un mix perfettamente equilibrato di capi ricercati e altri più familiari. Domingo ha indossato una giacca leggera verde Ralph Lauren abbinata a un cappellino con un design patchwork realizzato in tessuto madras indiano, sempre del brand americano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Colman Domingo ha davvero indossato il miglior look estivo di sempre

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