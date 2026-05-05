Colman Domingo rende omaggio al genio di Basquiat con un look che è un' esplosione di colori

L’attore e artista Colman Domingo ha scelto di indossare un abbigliamento che richiama lo stile di Basquiat, caratterizzato da colori vivaci e decori audaci. La sua scelta di look si distingue per l’uso di tonalità intense e combinazioni di elementi grafici, creando un effetto visivo molto forte. La presenza di questo outfit è stata notata in occasione di un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. Tutti i prodotti menzionati sono selezionati dai redattori di GQ Italia, con possibilità di acquisto tramite link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Colman Domingo è una scommessa sicura a ogni Met Gala: potrebbe essere sempre confermato, anche a occhi chiusi. Se Hudson Williams è stato uno dei debuttanti più in vista di questa edizione - la settantaseiesima, dedicata al corpo vestito come oggetto artistico e narrativo sotto il titolo Costume Art - Colman Domingo ha rappresentato invece l’esperienza. Non detiene il record di presenze (quello del 2026 è “solo” il suo terzo Met Gala ), ma in appena tre apparizioni ha conquistato a mani basse le liste dei meglio vestiti e ha ottenuto il privilegio più ambito del gala: essere co?chair, ruolo che ha ricoperto nel 2025.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Colman Domingo rende omaggio al genio di Basquiat con un look che è un'esplosione di colori Notizie correlate Colman Domingo chiude le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 con il Moonwatch più prezioso di sempreAlla fine è arrivato anche Colman Domingo nel quartier generale di Omega durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, ovvero Casa... Omaggio al Genio per il compleanno. Una statua che racconta la sua arteVINCI La nuova statua di Leonardo da Vinci sarà inaugurata il prossimo 15 aprile, in occasione del "compleanno" del Genio.