Colman Domingo ha scritto il soggetto del nuovo film live action di Disney basato su Tiana, personaggio di uno dei classici animati. La produzione intende reinterpretare la storia in chiave realistica, mantenendo gli elementi iconici. La Disney ha confermato l'inizio dello sviluppo, senza comunicare dettagli su cast o data di uscita. Il progetto si inserisce nella strategia di espansione degli universi animati attraverso versioni live action.

La Casa del Topo è pronta ad ampliare uno dei suoi universi animati più amati, ma con un approccio del tutto inedito. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, il candidato all’Oscar Colman Domingo (Rustin, Sing Sing) è in trattative avanzate per co-sceneggiare un nuovo film originale in live-action incentrato sulla figura della Principessa Tiana, l’indimenticabile protagonista del classico animato del 2009 La principessa e il ranocchio. Domingo firmerà la sceneggiatura a quattro mani insieme al regista candidato ai Tony Award Robert O’Hara. Le fonti dello studio precisano che non si tratterà del classico remake fedele in live-action del film originale, bensì di una storia del tutto nuova e originale fortemente ispirata all’universo e alle atmosfere della New Orleans del cartone animato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Tiana (live action): Colman Domingo firma il nuovo film della Disney

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