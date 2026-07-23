Un 27enne è stato arrestato a Castano Primo dopo aver nascosto quasi un etto di cocaina nello sciacquone del water per evitarne il sequestro. Durante l’intervento, ha confessato di spacciare droga per mantenersi. La sostanza stupefacente è stata recuperata dai carabinieri. L’uomo è stato portato in carcere.

Castano Primo (Milano) – Aveva nascosto quasi un etto di cocaina nello sciacquone del water, nel tentativo di sottrarla ai controlli dei carabinieri. Ma il nascondiglio non è bastato a evitare l'arresto. Per un marocchino di 27 anni, già condannato poche settimane fa per spaccio, si sono nuovamente aperte le porte del carcere. Il blitz dei carabinieri ha portato al sequestro di 93 grammi di cocaina occultati nel bagno dell'abitazione, oltre a 200 grammi di hashish, alcuni grammi di marijuana, 420 euro in contanti, due telefoni cellulari e un bilancino di precisione, ritenuto dagli investigatori uno strumento utilizzato per il confezionamento delle dosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cocaina nello sciacquone del water, 27enne confessa: “Spaccio per vivere”

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COCAINA NELLA PUSSY

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