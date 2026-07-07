Durante una perquisizione a Taranto, i Carabinieri hanno trovato in casa del 27enne cocaina, denaro e materiale utilizzato per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione si è svolta nel capoluogo ionico, dove sono stati sequestrati anche alcuni strumenti ritenuti utili per l’attività di spaccio. L’indagine prosegue per approfondire il ruolo dell’uomo nel traffico di droga.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel capoluogo ionico. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 27enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri al termine di una mirata attività investigativa che ha portato i militari a effettuare una perquisizione nei confronti del giovane. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti diversi grammi di sostanza ritenuta presumibilmente cocaina, già confezionata in dosi pronte per la vendita. I Carabinieri hanno inoltre... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Perquisizione antidroga a Taranto: in casa cocaina, denaro e materiale per lo spaccio, arrestato 27enne

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Taranto, droga e telefonini in carcere: 11 arresti della Polizia di Stato

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