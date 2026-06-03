Spaccio di cocaina | 27enne fermato con 19mila euro in contanti

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri nei pressi di un campo sportivo nella frazione di San Matteo della Decima, in provincia di Bologna. Durante l’arresto, sono stati sequestrati circa 19.000 euro in contanti. L’uomo, italiano, è stato fermato con l’accusa di spaccio di cocaina. Le forze dell’ordine hanno condotto l’operazione nella zona vicino al campo sportivo.

Un uomo di 27 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nei pressi del campo sportivo di San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.Qui i militari hanno notato un ragazzo di 23 anni che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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