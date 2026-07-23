Cocaina nascosta nella scocca del freno a mano | arrestato
Un uomo è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato con cocaina nascosta nella scocca del freno a mano. La Polizia lo ha sorpreso mentre spacciava droga all’interno di un’auto, che è stata sottoposta a perquisizione. Durante le verifiche, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la sostanza stupefacente nascosta nel veicolo. L’arrestato è stato portato in commissariato.
Milano, l'uomo è stato colto in flagrante dalla Polizia a spacciare in auto e il mezzo è stato sottoposto a perquisizione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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