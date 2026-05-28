Con la cocaina nascosta in bocca un altro pusher arrestato

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato con la cocaina nascosta in bocca. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine da parte delle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente è stata trovata nascosta in modo clandestino. Il soggetto è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona. Le forze dell’ordine continuano a monitorare i punti di maggiore attività illegale.