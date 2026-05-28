Con la cocaina nascosta in bocca un altro pusher arrestato
Un uomo è stato arrestato con la cocaina nascosta in bocca. L’arresto è stato effettuato durante un controllo di routine da parte delle forze dell’ordine. La sostanza stupefacente è stata trovata nascosta in modo clandestino. Il soggetto è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto allo spaccio di droga nella zona. Le forze dell’ordine continuano a monitorare i punti di maggiore attività illegale.
Non si ferma la quotidiana lotta delle forze dell'ordine contro il cronico fenomeno dello spaccio di droga. I carabinieri Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un giovane nordafricano, irregolare e senza fissa dimora per detenzione di stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
COCAINA NELLA PUSSY
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