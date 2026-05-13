Da Casa Sollievo affermano di essere delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato, sottolineando che gli stipendi dei loro dipendenti sono considerati adeguati e che questa condizione rimarrà invariata nel tempo. La struttura ha precisato che non ci sono piani di modifiche o aumenti salariali in programma e ha ribadito la propria posizione riguardo alle retribuzioni attuali. La questione è stata al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Da Casa Sollievo: "Delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato. Gli stipendi dei dipendenti sono adeguati e rimarranno adeguati" «Non abbiamo notizie formali di decreti ingiuntivi contro la Fondazione. Però prendiamo atto delle dichiarazioni del sindacato su questo tema. Ovviamente ci difenderemo per quei diritti che i sindacati ritengono di avere, almeno fino al 2025 e primi mesi del 2026. Non siamo preoccupati, siamo delusi. Siamo delusi di una Regione Puglia che non ha rispettato i patti, siamo delusi di un sindacato che anch'esso non ha rispettato i patti. Gli stipendi dei nostri dipendenti sono adeguati, rimarranno per molti anni assolutamente adeguati a un mercato della Sanità che sappiamo essere difficile, complesso, sia per il settore pubblico che per il settore privato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Da Casa Sollievo: “Delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato. Gli stipendi dei dipendenti sono adeguati e rimarranno adeguati”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Assistenza agli alunni con disabilità: per la FLC CGIL gli organici dei collaboratori scolastici non sono adeguati ai bisogni delle scuoleCon una lettera inviata all’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità e all’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e...

Contratto scuola, gli aumenti previsti sono adeguati rispetto all’inflazione?Nel question time del 7 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, si è...

Si parla di: Confcommercio San Giovanni Rotondo: Vicinanza ai lavoratori della Casa Sollievo della Sofferenza.

Sanità: Casa Sollievo della Sofferenza, impiantato il primo orecchio bionico con tecnologia roboticaNella mattinata di ieri è stato eseguito presso l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza il primo impianto cocleare multicanale (detto anche orecchio bionico) assistito da tecnologia robotica. La ... agensir.it

Casa Sollievo, primo orecchio bionico con tecnologia roboticaA Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) è stato impiantato il primo orecchio bionico (anche definito impianto cocleare, ovvero una protesi per l'udito ndr) con tecnologia ... ansa.it