Il Governo non ha ancora trasferito ai Comuni l’acconto del fondo di solidarietà, del valore di 7,19 miliardi di euro, previsto per quest’anno. La mancanza di questi fondi mette a rischio il pagamento degli stipendi di luglio. La consegna dei fondi avrebbe dovuto avvenire già da settimane, ma ad oggi non sono ancora stati effettuati i versamenti.

Un’altra settimana è passata senza veder arrivare sui conti dei Comuni l’acconto del fondo di solidarietà, cioè il pilastro fondamentale nell’entrata dei loro bilanci (quest’anno vale 7,19 miliardi). «Sono risorse essenziali bloccate da un’incredibile catena di ritardi burocratici», lamenta l’Anci in una nota, in cui parla di «situazione insostenibile» per le amministrazioni locali che «evidenziano difficoltà anche nel pagamento degli stipendi di luglio». In effetti, basta uno sguardo ai dati per misurare la gravità della questione. In gioco ci sono per la prima rata circa 3,5 miliardi di euro, attesi da 5mila Comuni grandi, medi e piccoli sparsi fra le Regioni a Statuto ordinario, la Sicilia e la Sardegna. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Comuni, il Governo in ritardo sui fondi: «A rischio gli stipendi di luglio»

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