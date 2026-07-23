Il trailer di Clayface ha acceso il dibattito tra i fan DC per lo slogan "Il nuovo volto di Gotham", interpretato da molti come un riferimento all'assenza di Batman nel nuovo universo cinematografico. Il nuovo trailer di Clayface è bastato per infiammare la community DC. A far discutere non sono state soltanto le atmosfere da body horror o il nuovo look del celebre antagonista di Batman, ma soprattutto lo slogan scelto da DC Studios per accompagnare il lancio: "Meet the new face of Gotham". Intanto il cast e i produttori raccontano un film horror vietato ai minori, ispirato a Cronenberg e destinato a sorprendere anche chi conosce il celebre villain. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clayface, il nuovo trailer divide i fan DC: "C'è troppo horror psicologico, dov'è Batman?"

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Clayface, il cinecomic horror ispirato a Cronenberg inquieta tutti: il nuovo trailer è un incubo di sangueIl nuovo trailer di Clayface, il cinecomic horror ispirato a Cronenberg, mostra un film con un forte tono di sangue e inquietudine.

Temi più discussi: Clayface, il nuovo trailer del film horror DC con Tom Rhys Harries; Il trailer di Clayface, il nuovo film horror di DC Studios; Clayface: l’orrore prende forma nel nuovo trailer del film DC in uscita a ottobre; Il nuovo trailer ufficiale di Clayface.

Prima di Creature Commandos. Giusto per mettere in chiaro le cose per gli amanti della cronologia: nuovo Trailer ( youtu.be/_NDnErD0tjI) per CLAYFACE, nelle sale italiane dal 22 Ottobre, pronto a gettare un'ombra da brivido sul celebre villain DC Comics x.com

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