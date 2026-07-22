Clayface il cinecomic horror ispirato a Cronenberg inquieta tutti | il nuovo trailer è un incubo di sangue
Il nuovo trailer di Clayface, il cinecomic horror ispirato a Cronenberg, mostra un film con un forte tono di sangue e inquietudine. L’opera si discosta dai tradizionali canoni dei cinecomic, puntando su elementi di horror psicologico e tematiche di follia e tragedia. La produzione fa parte dell’universo DC di James Gunn, che ha scelto una strada più audace rispetto al passato. Il trailer presenta scene che enfatizzano un’atmosfera disturbante e visivamente disturbante.
L’universo DC di James Gunn continua a prendere forma scegliendo una strada insolita e decisamente più coraggiosa del passato. Il primo trailer completo di Clayface mostra infatti un film che abbandona quasi del tutto i canoni del classico cinecomic per trasformarsi in un horror psicologico intriso di tragedia e follia. Al centro della storia c’è Matt Hagen, un uomo che vede realizzato il sogno del successo per poi perderlo nel modo più crudele possibile. Diretto da James Watkins (Speak No Evil), con una sceneggiatura firmata da Mike Flanagan e Hossein Amini, il film porta finalmente sul grande schermo uno dei villain più inquietanti dell’universo DC, in una conturbante origin story. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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