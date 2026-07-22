Clayface il cinecomic horror ispirato a Cronenberg inquieta tutti | il nuovo trailer è un incubo di sangue

Notizia in breve

Il nuovo trailer di Clayface, il cinecomic horror ispirato a Cronenberg, mostra un film con un forte tono di sangue e inquietudine. L’opera si discosta dai tradizionali canoni dei cinecomic, puntando su elementi di horror psicologico e tematiche di follia e tragedia. La produzione fa parte dell’universo DC di James Gunn, che ha scelto una strada più audace rispetto al passato. Il trailer presenta scene che enfatizzano un’atmosfera disturbante e visivamente disturbante.