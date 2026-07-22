Clayface | trailer dal film horror DC diretto da James Watkins

Notizia in breve

Warner Bros. Pictures e DC Studios hanno pubblicato il trailer del film horror “Clayface”, diretto da James Watkins. Il film racconterà le origini del personaggio, uno dei villain più noti di Gotham City. La pellicola è classificata come horror thriller e si concentrerà sulla storia di uno dei personaggi più enigmatici dell’universo DC. Il trailer mostra scene di suspense e effetti visivi legati alla trasformazione del protagonista. La data di uscita non è ancora stata annunciata.