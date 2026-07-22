Clayface | trailer dal film horror DC diretto da James Watkins
Warner Bros. Pictures e DC Studios hanno pubblicato il trailer del film horror “Clayface”, diretto da James Watkins. Il film racconterà le origini del personaggio, uno dei villain più noti di Gotham City. La pellicola è classificata come horror thriller e si concentrerà sulla storia di uno dei personaggi più enigmatici dell’universo DC. Il trailer mostra scene di suspense e effetti visivi legati alla trasformazione del protagonista. La data di uscita non è ancora stata annunciata.
Warner Bros. Pictures e DC Studios hanno diffuso il nuovo trailer ufficiale di Clayface, l’atteso horror thriller diretto da James Watkins che porterà sul grande schermo le origini oscure di uno dei villain più iconici ed enigmatici di Gotham City. Con l’uscita fissata nelle sale italiane per il prossimo 22 ottobre 2026, la pellicola prodotta da James Gunn, Peter Safran e Matt Reeves rappresenta una tassello affascinante per il franchise. L’arrivo di questo trailer aiuta ad colmare l’attesa dei fan dell’Uomo Pipistrello, ancora scossi dal recente rinvio di The Batman 2, e si inserisce in una fase di profondo rinnovamento per l’universo cinematografico DC, reduce dall’accoglienza “mite” riservata alle sue ultime produzioni come evidenziato nella nostra recensione di Supergirl. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Clayface Trailer Reveals DC Body Horror Movie | DC Studios | Batman Villain Film
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