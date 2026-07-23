Claudio Santamaria mostra la casa dove ha costruito la sua felicità | tra libri giochi e sei figli con Francesca Barra

Claudio Santamaria ha festeggiato il suo 52° compleanno nella casa milanese condivisa con la compagna e i loro sei figli. La residenza è arredata con libri e giochi, riflettendo la vita familiare.

Quando Claudio Santamaria ha compiuto 52 anni il 22 luglio scorso, ha scelto di festeggiare nel luogo che più rappresenta la sua vita attuale: la casa milanese condivisa con Francesca Barra e la loro numerosa famiglia allargata. Non una villa patinata da copertina, ma un’abitazione vera, pulsante, dove la vita scorre tra giocattoli sparsi, scaffali stracolmi di libri e il rumore di sei ragazzi che crescono. L’attore romano, vincitore del David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot, ha sempre protetto gelosamente la propria privacy. Eppure, in occasione del suo compleanno, ha deciso di aprire uno spiraglio sulla quotidianità domestica attraverso alcune immagini condivise sui social. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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