In occasione dell’anniversario di matrimonio, una giornalista ha pubblicato sui social una dedica a suo marito. A poche settimane dalla perdita del padre, ha deciso di condividere la loro storia d’amore, descrivendo come il romanticismo tra loro abbia cambiato forma nel tempo. La donna si era temporaneamente allontanata dalla televisione dopo il lutto.

F rancesca Barra torna sui social con una dedica a Claudio Santamaria nel giorno del loro anniversario di matrimonio. A poche settimane dalla morte del padre, che l’ha portata ad allontanarsi temporaneamente dalla televisione, la giornalista ha scelto di raccontare la loro storia d’amore. Che è iniziata da giovanissimi a Policoro ed è culminata nel matrimonio celebrato in gran segreto a Las Vegas: «Ci eravamo sposati da soli», ricorda nel messaggio dedicato all’attore. Un racconto che attraversa oltre trent’anni di vita insieme, fino alla famiglia costruita con la figlia Atena. Francesca Barra lascia “4 di Sera Weekend”: «La mia famiglia ha... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Francesca Barra, la dedica d’amore a Claudio Santamaria e il romanticismo «che ha cambiato forma»

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La dedica di Francesca Barra a Claudio Santamaria per l'anniversario di matrimonio

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Francesca Barra e Claudio Santamaria, la dedica a 8 anni dal matrimonio e la storia dell'amore nato a PolicoroFrancesca Barra ha pubblicato su Instagram un messaggio per celebrare gli otto anni dal matrimonio con Claudio Santamaria.

Temi più discussi: Francesca Barra, la dedica commovente a Claudio Santamaria per l'anniversario di matrimonio: Per fortuna hai deciso di restare; Francesca Barra e la dedica a Claudio Santamaria: Un lungo amore, c siamo conosciuti 36 anni fa; Francesca Barra fa una dedica a Claudio Santamaria nel momento di lutto: Il nostro romanticismo ha cambiato forma; Sposati da soli, la dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria 36 anni dopo.

Francesca Barra emoziona tutti: la dedica a Claudio Santamaria per l’anniversario di matrimonio x.com

Francesca Barra emoziona tutti: la dedica a Claudio Santamaria per l’anniversario di matrimonioFrancesca Barra celebra l'anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria con una romantica dedica sui social. donnaglamour.it

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