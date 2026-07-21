Il 21 luglio, la giornalista e l’attore hanno festeggiato otto anni di matrimonio. Per l’occasione, Francesca Barra ha pubblicato sui social una dedica a Claudio Santamaria. La coppia, sposata da circa otto anni, è considerata tra le più stabili del mondo dello spettacolo. La celebrazione è avvenuta con un post pubblico, in cui la giornalista ha espresso affetto e ricordo del loro legame.

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono una delle coppie più solide dello showbiz: il 21 luglio la giornalista e l’attore romano celebrano il loro ottavo anniversario di nozze, e per l’occasione lei ha voluto postare una bellissima dedica sui social. Lontani da clamore mediatico e gossip, i due vivono un amore che, sotto molti punti di vista, sembra degno dei migliori film. La dedica di Francesca Barra a Claudio Santamaria. In un mondo segnato da scandali e divorzi, Francesca Barra e Claudio Santamaria restano una certezza per i fan più romantici. I due sono sposati da 8 anni, ma la loro relazioni ha radici ben più lontane, che affondano negli anni della pre-adolescenza: un amore da film, che la giornalista e scrittrice ha omaggiato con un romantico post pubblicato proprio in occasione del suo anniversario di nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Sposati da soli”, la dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria 36 anni dopo

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