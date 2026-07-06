Tappa breve del Tour de France 2026, con partenza da Granollers in Spagna e arrivo a Les Angles in Francia. Dopo 195 chilometri, il corridore sloveno ha tagliato il traguardo in prima posizione, indossando la maglia gialla. La frazione si è svolta tra salite e discese, con un finale in salita. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli altri protagonisti.

La conclusione della terza tappa del Tour de France 2026 di ciclismo su strada, con partenza in territorio spagnolo, da Granollers ed arrivo in terra transalpina, a Les Angles, d opo 195.9 km, fa cambiare padrone alla maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, passata sulle spalle dello sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Beffato dalla somma dei piazzamenti, infatti, il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), secondo con lo stesso tempo dello sloveno. Resta terzo il belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), il quale però scivola a 23? dalla vetta, così come il messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), che rimane in quarta posizione, ma ora è a 23?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, terza tappa: Pogacar veste la maglia gialla!

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¡ANÁLISIS DE GOGA previo al Tour de Francia 2026, con Egan Bernal, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard!

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