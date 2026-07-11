L’ottava tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con il leader della classifica generale che ha mantenuto la maglia gialla. La frazione, lunga 180 km da Périgueux a Bergerac, non ha presentato salite impegnative, limitandosi a due brevi asperità: la Côte de Domme e la Côte du Buisson Cadouin. Tra i corridori italiani, uno si è distinto entrando nella top-20 della classifica di tappa. La corsa prosegue senza grandi variazioni in classifica generale.

L’ottava tappa del Tour de France 2026 non proponeva particolari difficoltà altimetriche: 180 km da Périgueux a Bergerac, con soltanto un paio di semplici difficoltà altimetriche (Cote de Domme e Cote du Buisson Cadouin), ben lontane dal traguardo. Si pensava a una comoda volata di gruppo, ma il belga Liam Slock ha cercato il colpaccio con una fuga da lontano e ha messo in crisi le squadre dei velocisti, che lo hanno ripreso a un paio di chilometri dall’arrivo, giusto in tempo per lanciare lo sprint. Il plotone è giunto compatto sul traguardo e non ci sono stati scossoni nelle posizioni nobili della classifica generale, lasciando immutati i distacchi tra gli uomini in lotta per il podio finale di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, ottava tappa: Pogacar controlla la maglia gialla, Piganzoli in top-20

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